Nový život na Islande --Najfotografovanejšia hora Islandu

V predošlom príspevku som písala o našom prvom pešovýlete. Tento text bude o našom druhom výlete, no tentokrát sme už dostali aj ponuku na odvoz od našej novej islandskej kamarátky. Volá sa Hafrún.

Inak, viete aké mená sú na Islande obľúbené? Pre ženy je to napríklad Sigríður, Guðbjörg, Sigurborg, Sigurlaug, Solveig, Sigrún. Zdajú sa vám podobné? No áno sú, a veľmi. Niekedy sa zdá, akoby si niekto robil srandu keď ich vymýšľaľ.(aj keď predpokladám, že zas islanďania si to asi hovoria o tých naších menách :-) )

Na Islande je bežné mať aj dve mená. Takže, bežne stretneš človeka, ktorý má aj viaceré z týchto mien naraz. Ale majú samozrejme aj mnoho iných severských menej náročných mien ako napríklad Elín, Ásta či Erla.Z mužských napríklad Aðalbjörn, Bjarni, Guðjón atď.

A viete ako to tu je s priezviskami? Tie sa nededia podľa rodiny, ako je to zvykom napríklad v našej krajine. Tu sa privlastňuje krstné meno otca a používa sa ako priezvisko. Prípadne za istých okolností meno od matky.

Ak sa tvoj otec volá Jón a ty sa voláš Sigurborg, Tvoje celé meno bude Sigurborg Jóndóttir.

Ak sa tvoj otec volá Jón a ty sa voláš Björgvin, tvoje celé meno bude Björgvin Jónsonn.

Prípona -dóttir totiž znamená dcéra, čiže doslova dcéra Jóna, no a prípona sonn je myslená ako syn a znamená teda syn Jóna.

Islanďania majú tiež zaujímavé stredné mená, často s nejakým hlbším významom, alebo mená podľa niektorých prírodných úkazov z Islandu. Môže sa teda stať, že narazíte na niekoho so stredným menom Slnko, Deň, Slnečnica, Sopka atď.

Trochu kruté žartíky podľa môjho usúdenia sú, ak dostane dieťa rovnaké meno ako jeho otec. Vtedy vznikajú mená ako Tryggvi Tryggvason, Björgvin Björgvinsson či Guðmundur Guðmundsson..:-)

No ale naspäť k nášmu výletu.

Naša kamarátka Hafrún nám ponúkla odvoz na jedno krásne miesto, neďaleko mestečka kde žijeme. Toho času sme boli ešte stále bez vlastného auta, na Islande sme boli vtedy nejaké tri mesiace. Bol to november, 2017.

Skoro ráno sme nadšení nasadali do auta. Bolo už vysoké štádium zimy, napriek tomu že bol ešte len november, ale výhľady počas cesty boli neuveriteľne rozprávkové. Cesta trvala necelých 40 minút, keď nás Hafrún vysadila pri niečom takomto.

Poznáte tento vrch? Volá sa Kirkjufell, má 463m a je považovaná za najfotografovanejší vrch na Islande. Presne tento istý kopec vás ako veľký pútač uvíta aj pri príchode na islandské letisko.

Ak si fanúšikom seriálu Game of thrones, táto hora sa vyskytla v šiestej epizóde siedmej série nazvaná ako ,, špicatá hora", alebo pre obľúbencov nedabovanej verzie ,,arrowhead mountain".

V preklade znamená názov tejto hory ,,Kostolná hora "

Kirkjufell : - kirkja - kostol

-fjall - hora

Neďaleko tejto hory je tiež vodopád, ktorý nesie názov podľa tejto hory - ,,Kirkjufellsfoss".

A to som ani len netušila, že o dva roky nato budeme robiť na tomto mieste naše svadobné fotografie

Neviem sa rozhodnúť či je tento, podľa svetových prieskumov jeden z desiatich najkrajších vrchov sveta, krajší v zime, alebo v lete. Čo myslíte?

No a keďže je táto prírodná krása vzdialená od najbližšej civilizácie 6,3 km kde sme mali dohodnutý spot s naším odvozom domov, museli sme včas vyraziť.

Ale to kráčanie padlo celkom vhod na zamrznuté kosti!

Po hlavnej ceste smerom do mestečka

Jasné že sme tento výlet zakončili sladkým koláčom a horúcou kávou v najbližšej kaviarni. :-)