Nový život na Islande

Na fotke vidíš mňa a vtedy eše môjho frajera (dnes už manžela, no o nič menšieho frajera :D ) a mojich dvoch dobrých priateľov, ktorí nás boli vypraviť na neprebádanú cestu za nič netušiacim Islandom.

Na letisku v Prahe

Môj prvý krok po výstupe z lietadla bol odfúknutý nepretržitým vetrom, ktorý nás potom sprevádzal celý deň. A že to bol ohromne dlhokánsky deň! Cesta ktorá bežne trvá autom 2h 45minút nám zabrala 9 hodín!! Áno - čítaj deväť!

Lebo!

Na Islande sa bez auta presúvaš len veľmi ťažko a hromadná či medzimestská doprava sú tam veľmi striedmé, asi ako slnečné počasie. A tak sme sa vydali na nekončenú cestu plnú prestupov, dažďa, stresu, nadšenia, výmeny názorov a mokrých šiat. Dopravu sme si vopred zistili na internetovej stránke https://straeto.is , ak by vás to niekoho zaujímalo, a chceli by ste zažiť takúto dobrodružnú nikdy nekončiacu prestupovačku. A aby to malo šmrnc, vezmite si so sebou aj 20 kilové kufre, má to svoje čaro :D aké, to už nebudem rozoberať :D

Ale ak by ste sa chceli iba tak light presúvať po hlavnom meste Reykjavíku, na tejto stránke https://www.straeto.is nájdete určite dobrú pomoc v orientovaní sa na mestskú dopravu.

Štastní, čakajúci na prvý autobus na letisku.

Celodenné čakacie spoty na neznámych zastávkach.

Konečne v poslednom autobuse na ceste do cieľového mestečka

Cesta ktorá autom trvá 2,45 h nám s prestupmi trvala viac ako daväť hodín. A to sme ešte na letisku po prílete čakali vôbec na prvý spoj dve a pol hodiny.

Poznámky s časmi a číslami autobusov k prestupom.

A ďalšie prestupovanie

..a ďalšie

Po vystúpení z posledného autobusu v cieľovej stanici. Prvé kroky v našom budúcom ,,rodnom meste"

...ak ťa zaujíma ako naše dobrodružstvo pokračovalo, onedlho si môžeš prečítať moje ďalšie príspevky o ceste :-)